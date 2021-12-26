أسرار النجوم: حيلة ذكية من حسن الرداد تنجح في إقناع إيمي سمير غانم باستئناف نشاطها الفني بعد وفاة والديها .. لن تصدق ماذا فعل؟

الرياض - محمد الاطلسي - II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

اقرأ أيضاَ :

قرر المُنتج أحمد السبكي دخول الموسم الرمضان المُقبل بأكثر من مسلسل، على رأسها الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، الإنتاج الدرامي الأول له على شاشة التليفزيون، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2017. وكشف المنتج أحمد السبكي في ، أنه يستعد لمسلسلين في رمضان 2022 للنجمين حسن الرداد و إيمي سمير غانم، ليكون العمل الأول لإيمي وحسن بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز.وأكد السبكي أن مسلسل إيمي سمير غانم استقر على المؤلف وهو شريف نجيب، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار كوميدي، وأضاف أن العملين ما زالا في مرحلة التحضيرات الأولية والأيام المُقبلة ستقوم الشركة بعقد جلسات كاستينج للوقوف على باقي الأبطال المشاركين. ورأى الجمهور أن حسن الرداد كان يدرك انه الوحيد القادر على إقناع زوجته باستئناف نشاطها الفني، ولهذا وافقت على قطع حزنها لأنها ستشترك معه في أول عمل فني بعد وفاة والديها. وأوضح المنتج أحمد السبكي أن مسلسل حسن الرداد ستدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، على غرار بعض الأعمال التي قدمها حسن الرداد من قبل