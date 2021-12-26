أحمد حلمي يتسبب في زحام مروري بسبب تصوير فيلمه الجديد العيل

وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة شكرا إلى رجال الشرطة بالإسكندرية لتعاونهم في استكمال التصوير فيلمه الجديد العيل بشوارع إسكندرية . ونشر الفنان أحمد حلمي، صورة من كواليس التصوير ، بالإسكندرية عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية انستجرام ، وعلق قائلا : " شكر خالص لرجال الشرطة في الإسكندرية لتعاونهم الكبير معانا أثناء التصوير وشكرا لأهالي إسكندرية الجمال وعمار يا إسكندرية.

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