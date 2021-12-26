شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان من دبي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر قصته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهر محمد رمضان في الفيديو من أمام برج خليفة بدبي، مما نال إعجاب متابعيه. وكشف النجم محمد رمضان عن بوستر أحدث أغانيه "متعودة"؛ والتي يشارك فيها بديو غنائي مع الرابر الجزائري سولكينج. وروج محمد رمضان للأغنية قبل طرحها الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق: “قريبًا جدًا.. متعودة مع سولكينج، عام جديد سعيد وثقة في الله نجاح”.

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