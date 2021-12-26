ناهد السباعي تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور. وظهرت ناهد السباعي في الصور وهي تحتفل بالكريسماس برفقة والدتها و عائلتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها. يذكر أن أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، عمرو وهبة، ناهد السباعي، بسمة، سارة الشامي، مراد يلديم، محمد مهران، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، تأليف أحمد حليم.

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