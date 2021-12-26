هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها بحفل عائلى

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها بشكل بسيط للغاية، حيث حضر أبناؤها ومساعدتها، وتمنت هنا أمنية العام الجديد ثم أطفأت شمعة وسط كيك من اللون الذهبي والأبيض تحمل صورتها، وأبرز ما ميز صور احتفال هنا شيحة بعيد ميلادها تواجد ابنيها، بساطة هنا، والتي كانت ترتدي ملابس شتوية ولم تتخلَ عن نظارتها النظر، و"تورتة" تحمل صورتها، كما نشرت شقيقتها حلا شيحة صورة لهنا من احتفال عيد الميلاد من خلال خاصية القصص القصيرة علي موقع إنستجرام وعلقت عليها بـ"كل سنة وانتي بخير وسعيدة ومرتاحة يا هنوني".

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