كشفت بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن رحيل شقيقة الفنان عاصي الحلاني اليوم، والتى تدعى «حياة الحلانى». وتم تشييع جنازة شقيقة عاصى الحلانى وتم دفنها فى مقابر العائلة، وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شقيقة الفنان عاصي الحلاني وتشييع جنازتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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