فارس الفخراني يكشف حقيقة صلة قرابته بالفنان يحيى الفخراني

قال الممثل الشاب فارس الفخراني، إنه لا توجد علاقة مباشرة أو صلة قرابة بينه وبين الفنان " يحيى الفخراني " ، وإنما هو مجرد تشابه في الأسماء بين الفنان يحيى الفخراني وزوج أمه الذي قام بتربيته .

وأوضح الممثل فارس الفخراني ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أنه خريج كلية الهندسة قسم اتصالات، ولكنه شغوف جدا بالفن وتجربة العروض الترفيهية .

وتابع " الفخراني " أن اكتشافه كان من خلال برنامج لتجربة سفر جديدة تضم شبابا موهوبين ، وكان يقدم من خلاله عزف لألة الجيتار .

وأردف : أول دور ليا كان " مازن " في فيلم " ماما حامل " وكانت الدور بمثابة " ضيف شرف " للفيلم .