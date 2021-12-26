“نمت وأنا سايق وكان بقالي 36 ساعة صاحي”.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل حادثه

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، عن شكره للبعض بعد نجاته من حادث سير أمس كاتبا: عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم أنا بشكركم جدا.

وتابع عمرو محمود ياسين: ربنا نجاني الحمدلله من الموت للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث وكان بقالي ٣٦ ساعة صاحي..وللأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا وال Air bags مفتوحين.. وكل شيء كان انتهى…الحمدالله قدر ولطف..وآسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني.

ونجا الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين من حادث سير تعرض له صباح أمس السبت؛ ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل.

ومن جانبها، حرصت رانيا على الدعاء لشقيقها عمرو محمود ياسين، حيث شاركت جمهورها بصورة لسيارته بعد الحادث، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: حبيبي يا عمرو، ألف سلامة عليك حمد الله على سلامتك، قدر الله وما شاء فعل، ربنا يكفيك شر العين، وشر المستخبي ويحفظك بعينه التي لا تنام.

وفي سياق آخر، يشارك السيناريست عمرو محمود ياسين في مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي حقق به نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، من خلال مناقشته كثير من القضايا الهامة في المجتمع.

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