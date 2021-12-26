تكريم المخرج التونسي فريد بو غدير في حفل افتتاح مهرجان الأقصر

صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة ستكون بمعبد الأقصر ، أما مراسم حفل الختام وتوزيع الجوائز سيكون يوم الخميس 10 مارس 2022 بطريق الكباش بمسرح مكتبة الأقصر العامة ، وذلك من أجل الترويج للأثر العظيم الذي يعد منتجا سياحيا هاما، وجزء فريد من التراث الإنساني العالمي ، والذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم ٢٥نوفمبر الماضي في احتفالية عالمية كبري.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن الترويج السياحي للمدينة حاضنة المهرجان جزء من أهداف الأقصر الإفريقي والذي اعتاد علي ذلك في مواقع أثرية هامة شهدت افتتاح وختام المهرجان ومنها : ( معابد الأقصر - الكرنك - هابو - حتشبسوت ) ، والمهرجان يعد عامل جذب سياحي لمحافظة الأقصر تماشيا مع توجيهات الرئيس بمشاركة المجتمع المدني في كل المجالات التي تنمي وتطور مناحي الحياة السياحية والثقافية والفنية والاقتصادية.

وقد صرح محمد عباس مدير مكتبة الأقصر بإن مسرح طريق الكباش يتسع لعدد 1200 متفرج ويقع على طريق الكباش مباشرة وأنه سيحتضن حفل الختام ليكون مكملا للصورة العظيمة التي شهدها حفل افتتاح الطريق أمام العالم .

وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم المخرج التونسي الكبير والخبير في السينما الأفريقية فريد بوغدير لما قدمه للسينما الأفريقية من علامات سينمائية متميزة ، وهو أستاذ للسينما بجامعة تونس ، وعُرف في البداية كناقد سينمائي من خلال أعماله ومنشوراته حول تاريخ السينما الأفريقية والعربية ، ثم أخرج فيلمين وثائقيين طويلين تم عرضهما في اختيار رسمي في مهرجان كان السينمائي: Camera d'Afrique (1983) و Camera arabe (1987) وتوج أول أعماله الروائية ، حلفوين ، طفل المدرجات (1990) بالعديد من الجوائز ، بما في ذلك التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي (JCC). في عام 2016 ، وكان التونسي الوحيد الذي ظهر في قائمة أفضل 50 شخصية عربية من أهم الشخصيات العربية للعام الذي نشرته أسبوعية The Middle East Magazine "لموهبة فنية نجحت من خلال أفلامه في الترويج لصورة إيجابي لبلده تونس على نطاق عالمي " ، وتعد أعماله تأريخ للمجتمع التونسي بداية من فيلمه " عصفور السطح " ، وحتى فيلمه الأخير " زيزو " ، وهو مخرج سينمائي أفريقي له أسلوبه الخاص وحصل علي العديد من الجوائز الدولية .

كان المهرجان قد اطلق بوستر الرسمي منذ أيام ونال استحسان واشادة كبيرة من كل المحبين للسينما ولمهرجان الأقصر ، كما أعلن المهرجان عن شعار الدورة الحادية عشرة وهو ( إعادة اكتشاف مصر )، كما ستخصص مائدة مستديرة حول اهمية و جماليات و فرادة مواقع التصوير الأجنبي للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر ، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر ، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من ( بوركينا فاسو )، وتكريم النجم المصري عمرو سعد ، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر وبرعاية البنك الأهلي المصري.