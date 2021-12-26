عمرو دياب يعلن عن حفلته القادمة بدبي

أعلن النجم عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له في دبي، وذلك في مدينة دبي للإعلام يوم 15 يناير.

ونشر عمرو دياب البوستر الرسمي للحفلة وعلق قائلا: "أخيرًا وبعد طول انتظار، التذاكر الآن متاحة للحفلة الأضخم بمدينة دبي! حفلة الفنان عمرو دياب بمدينة دبي للإعلام يوم ١٥ يناير!".

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