نوال الكويتية تقدم واجب العزاء لـ رابح صقر

حرصت الفنانة نوال الكويتية تقديم واجب التعازى للفنان السعودى رابح صقر وذلك بعد وفاة عمه أمس وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقالت نوال الكويتية : “عظم الله أجركم أخوى والله يرحمه ويغفر له وأحسن الله عزاكم”.

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