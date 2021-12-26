رزان المغربي تحتفل بالكريسماس بجلسة تصوير

نشرت الفنانة رزان المغربي صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رزان المغربي في الصور بإطلالة جريئة من احدث جلسة تصوير لها و هي تحتفل بالكريسماس مما اثار اعجاب متابعيها.

و علقت رزان علي الصور قائلة:" merry Christmas everyone ".

يذكر أن رزان المغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.