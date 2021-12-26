أبو الليف عن أغنية “شيماء”: تدمير للفن ووصولها لـ12 مليون مشاهدة يعني 12 مليون متخلف سمعها

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد الفنان نادر أبو الليف انتشار أغاني المهرجانات ونسب المشاهدة المرتفعة لها.

وكشف أبو الليف عن رأيه في أغنية “شيماء” التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة الأيام الماضية، وقال في لقائه ببرنامج “نص الكلام” من تقديم راغدة شلهوب عبر قناة “النهار” إن “شيماء” ليست فن ولا يوجد بها أي مضمون، معبرا عن استياءه من الحالة التي وصل إليها الفن في مصر.

وقال أبو الليف: “وصلنا لمرحلة للأسف مفيش ثقافة مفيش فهم ولا فكر وصلنا للانحدار الفني، أنا قدمت فن والجهور عندما انتقدني انتقد كلمة “أنا مش خرونج” لكن الأغنية نفسها كان فيها موضوع هادف لم أقدم أي شيء مخل أو مهين”.

وعن نجاح الأغنية ووصلولها إلى 12 مليون مشاهدة قال :”معنى نجاح الأغنية وتحقيقها 12 مليون مشاهدة، أنه دول 12 مليون متخلف، لما أقعد اسمع واحد بيقول شيماء طالع ببيجامة متسول بيدور على بطة ولا وزة، دا بيدمر ثقافة وفن وحضارة بلد، هو جاهل أحنا نبقى جهلة زيه، وظهوره في البرامج هو سبق صحفي”.

على جانب آخر، كان أبو الليف تعرض لوعكه صحية نوفمبر الماضي ومكث لفترة في المستشفى وغادرها بعد تحسن حالته الصحية.

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