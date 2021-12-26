إيرادات السبت.. “برا المنهج”يتصدر ويلاحقه “أبو صدام” ومحمد هنيدي بالمركز الأخير

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر فيلم «برا المنهج» بطولة ماجد الكدواني، شباك لاتذاكر أمس السبت، في سباق الأفلام المصرية المعروضة حاليًا، وحقق إيرادات 151 ألف جنيه.

فيلم «برا المنهج» بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: «روبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وأحمد خالد صالح»، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

“أبو صدام” بالمركز الثاني

وجاء فيلم «أبو صدام» للفنان محمد ممدوح في المرتبة الثانية، وحقق ما يقرب من 149 ألف جنيه أمس، وعرض بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة.

وجاء فيلم «مربع برمودة» في المرتبة الثالثة، وحقق ما يقرب من 148 ألف أمس، وهوفيلم كوميدي ممزوج بالأكشن، ويجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، وتمر الشخصية بتحولات درامية كثيرة.

«مربع برمودة» من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

إيرادات فيلم «ريتسا»

حقق فيلم «ريتسا» ما يقرب من 59 ألف جنيه أمس بدور العرض، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة الجذور.

“الإنس والنمس” بالمركز الأخير

بينما حقق فيلم «المحكمة» ما يقرب من 25 ألف جنيه، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 15 ألف جنيه، وجاء إيرادات فيلم «عروستي» بنحو 12 ألفًا و976 جنيهًا، و«الإنس والنمس» بنحو 6 آلاف جنيه.

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