ضبط لحوم ودواجن فاسدة في مطعم روستو بالعجوزة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين، العثور على لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم روستو بالعجوزة وسط محافظة الجيزة.

ويعد مطعم روستو، من أشهر المطاعم السورية في مصر، وله الكثير من الأفرع أبرزها في منطقة 6 أكتوبر.

في سياق متصل، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر لم تتأثر بنقص السلع الأساسية والغذائية رغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث، أنه لا يوجد نقص أو عجز أو احتكار في أي سلعة، وهناك تحريك بسيط للأسعار.

وتابع خليل، أنه طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين رغم جائحة كورونا، عملت الوزارة على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، فأصبح لدينا مخزون استراتيجي آمن من السلع يكفي لـ6 أشهر على الأقل، ويصل لـ24 شهرا في زيت النخيل والذرة الصفراء، و8.5 شهر للفول، فضلًا عن مخزون كاف من قصب السكر والبنجر.

من جانبه، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة طرحت لحوم سودانية ومجمدة ما ساهم في توازن الأسعار، مناشدًا المواطنين بعدم التكالب لتخزين أي سلعة، فالسلع متوفرة وهناك مخزون استراتيجي آمن.

وأوضح، أن هناك توافر للخضراوات في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية، وبأسعار 5 جنيهات للطماطم، و7 جنيهات للخيار، و8 جنيهات لليمون.

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