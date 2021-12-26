براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف محمود الخطيب

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، في الدعوى المقامة منه ضد منصور اتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 2021 المقامة من رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، أن مرتضى منصور سبّ وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

يذكر أن محكمة شمال الجيزة الابتدائية أصدرت حكمها في القضيتين رقمي 414 و415 لسنة 2020 تعويضات، بأن ألزمت المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك بدفع مبلغ 200 ألف جنيه تعويضا عن بعض وقائع السب والقذف.

وجاء في حيثيات الحكم أن الدائرة 12 تعويضات تلزم مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لهاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغا قدره 200 ألف جنيه، لتعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لـ هاني العتال وأسرته، حسب ما ذكره مكتب

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