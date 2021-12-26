أسرار النجوم: محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويكشف عن أول أجر حصل عليه .. لن تصدق كم المبلغ ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفنان محمد هنيدي عن أول أجر له كان 750 جنيها في مسلسل البخيل والذي حقق مشاهدات ضخمة على الشاشة الصغيرة حتى الآن.

​والمسلسل يحكي قصة أسرة بسيطة مكونة من الأب والأم وثلاثة أبناء، يكافح الخمسة في الحياة القاسية، ولكن ما يزيد الأمر صعوبة، هو أن الأب شديد البخل إلى حد يضعهم في مواقف محرجة يتخللها مواقف كوميدية، تلك هي قصة المسلسل الشهير «البخيل وأنا»، والذي يصادف الآن نحو 31 عامًا على عرضه للمرة الأولى بالتلفزيون المصري.

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ومسلسل «البخيل وأنا» بطولة الفنان فريد شوقي، كريمة مختار، حنان شوقي، محمد هنيدي، وائل نور، وتدور أحداثه حول «عوض» تاجر الشنطة شديد البخل الذي يجمع المال ويمنعه على أهل بيته، فيضطر أولاده إلى العمل على الهروب من حرمان الأب .

كشف الفنان محمد هنيدي، عن كواليس المسلسل وأجره وكيفية لقائه مع الفنان القدير الراحل فريد شوقي، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس: «أنا قدمت شخصية عطا، والبداية كانت مع زميلي في المعهد علي إدريس، وكان شغال مساعد مخرج في الوقت ده، فطلبت منه يشوفلي أي دور، فجيت في مرة بيقولولي أن علي قالب عليا الدنيا، ولما قابلته قالي فيه دور في مسلسل مع فريد شوقي، وكان هيغمى عليا وقتها، وقولت له أي حاجة إن شالله مشهد، قالي ده دور كبير، يارب يكون من نصيبك».

وتابع «هنيدي» عن كواليس مسلسل «البخيل وأنا»: «كان عندي ميعاد الساعة 7، واتطلب مني أني أمثل أدام فريد شوقي، وكريمة مختار، والمخرج حسين عمارة، واللي طمني بعد ربنا ابتسامة فريد شوقي لما شافني، وبعد ما قلت أول مشهد قالولي إني اتقبلت، ومضيت أول عقد لي وكان أجري 750 جنيها، وكنت طاير من الفرحة».

وتحكي الفنانة حنان شوقي عن تفاصيل دورها في مسلسل «البخيل وأنا»، خلال لقاء تلفزيوني لها عبر قناة المحور: «أنا بعيش الشخصية أوي، ولما جيت أمثل شخصية فردوس بنت الراجل البخيل، مسكت الجزمة وقعدت اكحتها في الرصيف علشان تبان إنها دايبة، وياقة القميص قعدت كحتها بأداة حادة علشان تبقى موبرة، ومحدش قالي أعمل كده، بس أنا حبيت أن الشخصية تطلع مظبوطة بالملي، وشخصية فردوس دي كانوا بيسموها فردوس وفيات، بسبب أنها كانت على طول بتلبس أسود، وكل شوية تخترع وفاة حد من عندها علشان تبرر فقرها».