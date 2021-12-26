أسرار النجوم: النجمة هاندا أرتشيل تثير ضجة عارمة بإطلالة شبه عارية بمايوه مثير .. اتفرج الصور ؟

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد أسابيع خلت أحدثت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت في صفحتها الخاصة صوراً مثيرة لها بالمايوه، خلال تمضيتها إجازة على شاطئ البحر.

وكان المتابعون تداولوا صورة جديدة تجمع هاندا بحبيبها النجم التركي ​كرم بورسين​، وظهرت وهي تمسك بيد بيده بلقطة عفوية، مرتديان بملابس كاجوال، ما أثار إعجاب متابعيها.

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وكانت الصحافة التركية رصدت هاندا بالقرب من سيارتها، وقد وجّه الصحافيون لها سؤالا عن علاقتها بكرم، زميلها في مسلسل “أنت أطرق بابي”، فأجابت: “كل شيء جميل جداً، شكراً لكم .

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