دينا الشربيني وهشام ماجد يرقصان على أغنية فيلم “من أجل زيكو” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص أبطال فيلم “حامل اللقب”؛ هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام ومحمد كيلاني الترويج إلى فيلم “من أجل زيكو” بطولة كريم محمود عبدالعزيز، بطريقة طريفة.

ونشر كل من دينا الشربيني ومحمد كيلاني وهشام ماجد وسلام، فيديو لهم عبر حساباتهم عبر “إنستجرام” من كواليس تصوير فيلم “حامل اللقب” وهم يغنون ويرقصون على أغنية “الغزالة رايقة”، أغنية فيلم “من أجل زيكو” التي يغنيها كريم ضمن أحداث العمل.

وعلقت دينا على الفيديو: “إهداء من حامل اللقب إلى من أجل زيكو”.

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يذكر أن فيلم “حامل اللقب” من تأليف إيهاب بليبل، إخراج هشام فتحي، بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر ومحمد كيلاني، أما فيلم “من أجل زيكو” فهو من تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ والطفل محمد أسامة ومن المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 5 يناير المقبل.

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