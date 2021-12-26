ابنة ملحن خليجي شهير.. تفاصيل العثور على جثة فتاة داخل كمبوند شهير بالتجمع

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى أريج. ع. م، تبلغ من العمر 24 عاما، وابنة لملحن خليجي شهير يدعى عبد الله. م، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وفور عثور الخادمة على جثة الفتاة أبلفت الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة.

كما كشف مصدر مطلع أن الفتاة المتوفاة كانت تعاني منذ فترة قليلة، من المرض، وتم حجزها على أثره داخل أحد المستشفيات وخرجت قبل وفاتها بأيام قليلة.

وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها.

العثور على جثة داخل كمبوند بالتجمع

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغا شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بأحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة أ ع، 24 سنة، تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقى شهير.

اقرأ أيضا

القصة الكاملة لموظف التجمع المنتحر وأول تعليق من زميلته ومديره وطليقته (فيديو)

ضبط لحوم ودواجن فاسدة في مطعم روستو بالعجوزة (صور)

بعد اتهامه بهتك عرض 7 فتيات.. محامي الفنان شادي خلف: “مظلوم ولدينا رسائل شكر له من الفتيات”

بعد ظهورها وحيدة بالعمرة.. حسن الرداد يعلق على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم