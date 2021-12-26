لحظة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس برعاية “صاحبة السعادة” (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لجموعة صور ترصد لحظة الصلح بين المنتج نصر محروس والفنان بهاء سلطان من كواليس حلقة الغد من برنامج “صاحبة السعادة”.

ونشرت إسعاد يونس الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “لحظة تصالح نصر محروس وبهاء سلطان وأغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة استنوا بكرة الاتنين الساعة ١١ مساءً على Dmc”.

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وشهد برومو حلقة الصلح الذي تم عرضه خلال الأيام الماضية لحظة إنهاء الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان، حيث ظهرت إسعاد يونس وهي تقول لنصر محروس: “لو جبتلك بهاء سلطان تخلص”، ليرد عليها قائلا: “بهاء free من نصر محروس”، لتستقبل إسعاد الأمر بـ”زغرودة” في الأستوديو.

كما وقع نصر محروس على ورقة التنازل عن أى حق له، ووجه بهاء سلطان الشكر لإسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.

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وطرح نصر محروس منذ قليل برومو تشويقيا لألبوم بهاء سلطان الجديد “سيجارة”، والذي من المقرر طرح 3 أغنيات منه غدا، تزامنا مع عرض حلقتهما في برنامج “صاحبة السعادة”، وهم: “تعالى أدلعك”، و”ليالى طويلة”، و”عاملين الصح”.

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