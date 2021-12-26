طريقة توصيل الإنترنت للمنازل بدون الحاجة إلى خط أرضي من المصرية للاتصالات

ابو ظبي - احمد الجزار - يعاني الكثير من المواطنين من الذين يريدون توصيل خط ارضي خلال الفترة الأخيرة من صعوبة تركيبه بسبب امتلاء كل الخطوط في كابينة الخطوط المتواجدة بالقرب منه مما يجعله عرضة للانتظار لمدة تصل إلي عدة أشهر لزيادة سعة استخدام الكابينة.

توصيل الإنترنت المنزلي بدون خط ارضي

ونرصد خلال التقرير التالي إمكانية توصيل الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي من شركة المصرية للإتصالات (وي).

ويستطيع الآن أي مواطن إدخال إنترنت منزلي بدون خط أرضي من خلال الذهاب إلى أحد فروع شركة المصرية للاتصالات المعتمدة وشراء أحد الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة وهي كالآتي:

1- جهاز الـ MIFI

موديل الجهاز (E5573)

هو مودم محمول يدعم شبكة الجيل الرابع ومتوافر به لاسلكي والجهاز بقيمة 600 جنيه شامل الضريبة متوافق مع الجيل الرابع والثالث وسرعة الشبكة اللاسلكية تصل إلى 150 ميجا/ث ويدعم حتى 16 مستخدما عن طريق الواى فاى مدعم ببطارية قابلة للشحن سعة 1500 مللى أمبير وساعات عمل حتى 6 ساعات ويمكن استخدامه كموسع نطاق لشبكة لاسلكية أخرى.

2- جهاز ZTE MF927U

هو مودم محمول يدعم الجيل التالت والرابع والسرعة

الاستقبال من شبكة الجيل الرابع يصل إلى 150 Mbps

الارسال لشبكة الجيل الرابع يصل إلى 50 Mbps

عدد مستخدمي شبكة :Wi-Fi يصل إلى 10 مستخدمين

والسعر 600 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

3- جهاز MiFi CAT6 بشاشة تاتش

والسعر 899 جنيها شامل الضريبة

يسمح لتوصيل من خلال ال WIFI لحد 28 مستخدم

وسعر الخط شامل الضريبة 76.56 جنيه بدون أي دقائق أو ميجابايتس.

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