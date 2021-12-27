أول تعليق من مطعم “روستو” بعد ضبط 475 كيلو من اللحوم الفاسدة وتشميع فرعه بالمهندسين

ابو ظبي - احمد الجزار - رد المطعم الشهير روستو على واقعة ضبط 450 كجم لحوم فاسدة، بفرع العجوزة، قائلًا: نعتذر عن اللبس الحاصل بخصوص فرع المهندسين، الحدث الذي تم عبارة عن كشف روتيني ودوري، وأخذ عينات للتحليل للمعامل المركزية؛ للتأكد من جودتها من قِبل الإدارة الصحية مشكورة ً.

وتابع مطعم روستو في بيان: اللحوم والدواجن المستخدمة في مطاعمنا دائما ضمن الشروط والمعايير الصحية النموذجية، أما الصور المنتشرة للحوم الشاورما فهي طبيعية جدا لأنها عبارة عن شرائح لحم صافي متبلة بالبهارات والصوص، وهذا حتما سيضفي عليها لون البهارات والصوص المستخدمين كما نعلم جميعا، وسنوضح هذا من خلال فيديو توضيحي لاحقا.

وأختتم البيان:”ستبقون شركاء نجاحنا من خلال 10 سنوات من الثقة”.

وفي وقت سابق، تمكّنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط 450 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بمقره في 10 شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة.

وشملت المضبوطات 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم التحفظ على المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار.

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