“يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر”.. عمرو دياب يكشف عن أغنيته الجديدة (كتر من قربك)

ابو ظبي - احمد الجزار - طرح النجم عمرو دياب أغنيته الجديدة “كتر من قربك”.

“كتر من قربك” كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وتقول الأغنية في مطلعها:

يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبي شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبني دقيقتين”.

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب إحيائه حفلا غنائيا في دبي يوم 15 يناير المقبل.

كما نفذت تذاكر حفل الهضبة والذي سيقام بموسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري وأعلن الموقع الخاص بحجز التذاكر نفاذ بيع جميع التذاكر التي يصل عددها لـ 10 آلاف تذكرة هي سعة مسرح “أبو بكر سالم” ببوليفارد الرياض.

ومع نهاية عام 2021 مازال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب مويزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة في مصر.

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