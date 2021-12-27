منة عرفة: الناس فرحت أول ما عرفت خبر طلاقي وكانوا عاملين رهان وشفنا كمية سواد كبيرة

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة منة عرفة عن ردود فعل بعض الشامتين، عقب إعلان انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية وقتها.

وأضافت منة عرفة خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس ببرنامجه مع الفارس المذاع على شاشة الرشيد العراقية، قائلة: محدش بيفرح لحد غير صاحبك ومامتك وباباك وأخوك، أنا كنت متخيلة إن الناس بتفرح لبعض وطلعت غلطانة.

وأشارت إلى أنه: في ناس فرحت أول ما سمعت خبر طلاقي، وكانوا عاملين رهان أنهم هيتطلقوا، وأول ما خبر الانفصال انتشر، قعدوا يقولوا شوفوا مش قولتلكم مش هيكملوا سنة ويتطلقوا، ولذلك قررت مظهرش أنا ومحمود تاني في أي لقاءات، وشفنا كمية سواد وتنمر كبيرة.

في سياق متصل، قالت الفنانة منة عرفة، إنها قررت عدم الظهور مع زوجها الفنان محمود المهدي مرة أخرى في لقاءات حتى لا يقول الجمهور إنهم يستغلون حالة الجدل المثارة حولهم.

وتابعت: أنا وجوزي اللي ظهرنا حياتنا الخاصة على العلن والسوشيال ميديا وده حسن نية مننا، ومحدش فينا عايز يتشهر في مجاله والحمدلله راضية عن نفسي، واللي حصل ده آذانا، وبالذات أنا كفنانة، لأن لازم الجمهور يفضل عنده فضول يعرف إيه عن فنانة، ولكن قررنا منعملش لقاءات تانية عشان اللقاءات الصحفية اللي عملناها قبل كده هي اللي أثارت جدل.

وسبق وأثارت الفنانة منة عرفة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، قبل أن تعود المياه إلى مجراها مرة أخرى.

اقرأ أيضا

منة عرفة تنفعل بعد سؤالها عن علي غزلان: “ماينفعش تسألني حاجة زي كده أنا جوزي قاعد جنبي”

ضياء الميرغني يهاجم زوج منة عرفة: “لو غيران عليها ماكنتش اتجوزتها”

طريقة توصيل الإنترنت للمنازل بدون الحاجة إلى خط أرضي من المصرية للاتصالات

بعد اتهامه بهتك عرض 7 فتيات.. محامي الفنان شادي خلف: “مظلوم ولدينا رسائل شكر له من الفتيات”