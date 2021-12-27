منة عرفة عن خطوطها الحمراء في الفن: “مش بتشال ولا بتحضن ولا بتباس”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة منة عرفة، عن خطوطها الحمراء التي لن تتجوازها في الفن، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان محمد نجاتي، والتي تسببت في إعلان انفصالها عن زوجها محمود المهدي.

وقالت منة عرفة خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس ببرنامج مع الفارس على شاشة الرشيد العراقية، قائلة: أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس، ولا بعمل الحاجات دي.

وأضافت: هو كل اللي بيمثلوا بيتحضنوا وبيتباسوا، واللي مش عاجبه ممكن زميلة تانية تقبل تعمل كده، أنا بلبس مبلبسش إيه دي بتاعتي، ولكن في الأرشيف بتاعي بعد زمن طويل أنه يتشاف كويس، وشطارة المخرج أو الممثل أنه يوصل الرسالة دون ما يجرح مشاعر المشاهد.

واستكملت حديثها: احنا متطلقناش ولكن كنا ماشيين في الإجراءات، ومحمود كان رايح للمأذون، ولكن في حد كان وصلة خير بينا، وقالنا متشمتوش الناس فيكم وحرام البيت يتخرب

منة عرفة: الناس فرحت أو ما عرفوا خبر طلاقي

تحدثت الفنانة منة عرفة عن ردود فعل بعض الشامتين، عقب إعلان انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية وقتها.

وأضافت منة، قائلة: محدش بيفرح لحد غير صاحبك ومامتك وباباك وأخوك، أنا كنت متخيلة إن الناس بتفرح لبعض وطلعت غلطانة.

وأشارت إلى أنه: في ناس فرحت أول ما سمعت خبر طلاقي، وكانوا عاملين رهان أنهم هيتطلقوا، وأول ما خبر الانفصال انتشر، قعدوا يقولوا شوفوا مش قولتلكم مش هيكملوا سنة ويتطلقوا، ولذلك قررت مظهرش أنا ومحمود تاني في أي لقاءات، وشفنا كمية سواد وتنمر كبيرة.

في سياق متصل، قالت الفنانة منة عرفة، إنها قررت عدم الظهور مع زوجها الفنان محمود المهدي مرة أخرى في لقاءات حتى لا يقول الجمهور إنهم يستغلون حالة الجدل المثارة حولهم.

وتابعت: أنا وجوزي اللي ظهرنا حياتنا الخاصة على العلن والسوشيال ميديا وده حسن نية مننا، ومحدش فينا عايز يتشهر في مجاله والحمدلله راضية عن نفسي، واللي حصل ده آذانا، وبالذات أنا كفنانة، لأن لازم الجمهور يفضل عنده فضول يعرف إيه عن فنانة، ولكن قررنا منعملش لقاءات تانية عشان اللقاءات الصحفية اللي عملناها قبل كده هي اللي أثارت جدل.

وسبق وأثارت الفنانة منة عرفة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، قبل أن تعود المياه إلى مجراها مرة أخرى.

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