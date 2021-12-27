الــــدور الــــمــــعــــرفـــــي لـــــلأدب - أحــمــد الــخــمــيــســي

يوثق التأريخ الأحداث الكبرى والمعارك، لكنه لا يقدم إليك تفاصيل الحياة الاجتماعية التي يقدمها الأدب. عام 1922 فتحت حركة التأريخ دفاترها تسجل تصريح بريطانيا بالغاء الحماية على مصر، لكنك لن تجد مؤرخا يرصد أن المرأة المصرية كانت في ذلك العام نفسه 1922 ترتدي المايوه بحرية وتغير ملابسها في كبائن أقيمت خصيصا على شاطيء اسكندرية من غير أن يكدر ذلك صفو أحد. هذه الصورة أو المعلومة ستجدها في رواية عيسى عبيد " ثريا" التي نشرت في ذلك العام لتؤكد أن للأدب جانبا معرفيا، نقرأه فنرى في التفاصيل الاجتماعية الصغيرة تاريخنا من زاوية أخرى، ونعلم أنه منذ مئة عام لم يكن المايوه يغضب أحدا! حتى أن عيسى عبيد يمر في قصته على تلك الصورة مرور الكرام كأنها من بديهيات الحياة. وتتضح أهمية ذلك الدور المعرفي للأدب، كلما باعد الزمن بيننا وبين الأحداث والأزمنة. سيتضح لنا على سبيل المثال أن مهنة الأدب حتى العشرينيات كانت مخجلة حتى أن محمد حسين هيكل استنكف عام 1914 أن يضع اسمه مؤلفا على روايته " زينب" فنشرها باسم " فلاح مصري"! وقد أشار نجيب محفوظ إلى ذلك في حديثه له قائلا: " كان الجانب المحترم في الحياة الأدبية المقال، أما القصة فغير محترمة، ولهذا كنت لا أفكر في التفرغ للأدب" ! ويسجل توفيق الحكيم ملاحظة مشابهة في سيرته " سجن العمر" حين يقول إنه وضع اسمه " حسين توفيق" من غير اسم العائلة على أولى مسرحياته لكي لا يعرف أهله أنه يمتهن الكتابة !! ولا أظنك ستجد في كل كتب التاريخ ملاحظة وثيقة الصلة بطبيعة الوعي الاجتماعي كتلك التي سجلها الحكيم في سيرته حين قال إنه في عام 1925: " قابلني بعض المعارف من غير أهل الفن ونظر في وجهي ثم صاح " أين شاربك؟" فرد عليه أحد العارفين بهوايتي المسرح " عامل فنان ياسيدي" ! ذلك أن إطلاق الشوارب وفتلها وتبريمها كان هو الطبيعي المألوف، أما ذلك الذي يزيل شاربه فهو الخارج على اجماع الناس، المنخرط في زمرة أهل الفن والعياذ بالله! ". لكن لدي توفيق الحكيم صورة أخرى لوضع المرأة تخالف ما قدمه عيسى عبيد، إذ يشير الحكيم إلى أنهم عندما كانوا يقومون بتعريب مسرحية أجنبية كان عليهم أن يخترعوا صلة قرابة ليست موجودة في النص الأصلي بين كل أبطال المسرحية الرجال وكل بطلاتها السيدات! لأنه لا يجوز عند المتفرج المصري أن يرى امرأة تتعامل مع غير أقربائها ! ويواصل الحكيم : " كان من المستحيل أن نجعل زوجة فلان تنكشف على زوج علانة، فكنا نتحايل بشتى الطرق، فنجعل هذه المرأة ابنة عم ذلك الرجل، أو أنه ابن خالتها..وهكذا كان الرجال والنساء في جميع مسرحيات ذلك العصر تجمعهم صلة القرابة"! وفي كتابه " حياتي" يسجل عبد الحميد جودة السحار لقطة من الفرحة بأول فيلم مصري ناطق، شاهده المصريون بعد الأفلام الأجنبية، فيقول: " أعلنوا عن قرب عرض فيلم " ليلى" في سينما متروبول خلف محلا شيكوريل وتجمع الناس أمام دار العرض ودخلنا فرحين مستبشرين وبدأ العرض وكانت كل لقطة تهزنا، وأخذنا جميعا نصيح مأخوذين كلما ظهر شيء فيه الطابع المصري: الله .. قلة ! طبلية ! ملوخية ! طربوش"! بمثل تلك التفاصيل الدقيقة قام الأدب ويقوم بدوره المعرفي المميز حين يمدنا بتفاصيل صغيرة نقرأ بها ما لا يسجله التاريخ الذي لا يسيل قلمه إلا مع قصف المدافع، والحروب، وعزل الملوك، والمؤامرات لدولية. وكلما باعد الزمن بيننا وبين الحياة المنصرمة زادت أهمية وقيمة ذلك الجانب المعرفي في الأدب.