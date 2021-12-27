أنتي قلبي وربنا لـ عمر كمال وشيماء مغربي تحقق 5 ملايين مشاهدة

حقق مهرجان “آنتي قلبي وربنا” لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا حيث كسر حاجز الـ 5 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

ومهرجان “آنتي قلبي وربنا”، غناء: عمر كمال وشيماء المغربي، وكلمات: اسلام المصري، وآلحان: علي صابر - عمر كمال، وتوزيع: اسلام ساسو.

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