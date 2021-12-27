عمرو دياب يروج لـ أغنيته الجديدة عبر ”إنستجرام”

روج الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة "كتر من قربك" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلق قائلاً" خليك أول واحد يسمع أغنية كتر من قربك حصرياً من Vodafone MUSIC "، كما جاءت تعليقات المتابعين كالتالي:"دا اية الجمال دة مش معقول بجد"،" الأغنية شكلها جامد أووي ".

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