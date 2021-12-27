يبدو أن أحد معجبي الفنانة حنان مطاوع، قام باختراق حسابها الرسمي على “الانستجرام”. حيث نشر “الهاكر” بوست عبر الحساب قائلاً من خلاله: “رسالة حب واحترام من بلد الرافدين الى مصر ام الدنيا .. بما انه ست حنان ما بترد دايركت حبيت ادخل على الحساب واعبر عن هذا الحب .. الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. مجنون حنان مطاوع يستولى على حسابها بـ إنستجرام وينشر رساله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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