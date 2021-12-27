الحلقة 1 من ”تقلها دهب”.. فريال أشرف تتمنى البطولة

بدأت قناة "dmc"، مساء السبت، عرض حكاية "تقلها دهب" وهي التاسعة والأخيرة ضمن الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا".

بدأت الحلقة بالتنويه على أن أحداث العمل مستوحاة من قصص الأبطال الحقيقيين، مع تغيير بعض الأحداث والأشخاص للحفاظ على الخصوصية وتقديم عمل درامي متميز.

وفي أولى المشاهد، ظهرت المصرية هداية ملاك التي تجسد شخصيتها الفنانة سارة عبد الرحمن، أثناء تتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وتظهر فرحة المدرب والبعثة المصرية ككل، لا سيما "عبد الرحمن" الذي يجسد دوره حازم إيهاب، ويكون معجبا بهداية ويسعى للارتباط بها.

أما لاعبة المصارعة سمر حمزة التي تجسد دورها هلا السعيد، فتظهر في دور فتاة عفوية مرحة، شاركت في الاولمبياد للمرة الخامسة لكنها لم تفز بعد، وتعاني من رفض أسرتها لانشغالها بالمصارعة عن حياتها الشخصية، فتعود مع البعثة ولا تجد من ينتظرها في المطار، وحينما تعود للمنزل يسألها والدها "اتبسطي في الرحلة؟"، ثم "هتتجوزي امتى؟!"، في إشارة لعدم اكتراث الأسرة بما تفعله الابنة، فتنهي سمر الحوار بأسلوبها المرح المعتاد.

أما فريال أشرف التي تجسدها هند عبد الحليم، فتظهر وهي تتابع مباراة هداية ملاك في الأولمبياد، ولكن من خلال شاشة التليفزيون مع أسرتها، وتفرح للغاية بفوزها بالميدالية. ثم تخرج بعدها مرتدية بدلة الكاراتيه، وعليها ميدالية مصرية، وتخبر أسرتها أن حلم حياتها أن تفوز بميدالية أولمبية، فيسخر منها شقيقها لكون لعبة الكاراتيه غير مدرجة في الأولمبياد بالأصل، لكن والديها يطلبان منها ألا تفقد الأمل.

تخرج الأم منال سلامة مع ابنتها فريال وتوزعان بعض المأكولات للجيران والمحتاجين، ثم تتوجهان للتدريب، لكن المدرب يؤجل كالعادة مشاركة فريال في التدريب، لأن زميلاتها يرفضن اللعب أمامها، لأنها تهزمهن بقوة وعنف، فتغضب فريال، وتنفعل عليه والدتها.

في نهاية الحلقة، تستعد هداية لإلقاء كلمة في المؤتمر الأول لها، عقب عودتها لمصر، تؤكد خلالها أنها تأمل في المزيد من البطولات، لكن تفاجأ باتصال من سمر حمزة، تنفعل عليها خلاله بسبب الخبر المتداول عن اعتزالها، لتندهش هداية من ذلك، لأنها لم تقرر الاعتزال، بل على النقيض تسعى لمواصلة المسيرة.

يذكر أن حكاية "تقلها دهب" تسلط الضوء على قصة حياة البطلات الأوليمبياد الثلاث هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة، وتجسد البطلات في الحكاية كلٍ من هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد.

المسلسل يشارك في بطولته منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

تجسد الفنانة هند عبد الحليم دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتية في أوليمبياد طوكيو الأخيرة، فيما تجسد سارة عبد الرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، أما هلا السعيد فتجسيد شخصية المصارعة سمر حمزة.