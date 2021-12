Dont Look Up يتصدر نسب المشاهدة فى مصر عبر منصة نتفيلكس

تمكن فيلم Don't Look Up من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة نتفيلكس؛ حيث أحتل المرتبة الأولى من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة فى مصر .

ويأتى تصدر فيلم Don't Look Up بعد أن حظى على اهتمام واسع من قبل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذى تكرر فى عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم Don't Look Up من بطولة عدد كبير من نجوم هوليوود، على رأسهم ليوناردو دي كابريو، وميريل ستريب، وجينيفر لورانس، وجوناه هيل، وكيت بلانشيت، وتيموثي شالاميت وغيرهم من الأبطال، وهو من إخراج وتأليف آدم مكاي.

تقع هذه الأحداث في فيلم Don't Look Up في ظل انشغال الرئيس بانتخابات التجديد النصفي الحزبية، وتورطها في جريمة جنسية، ومحاولة آخرين إنقاذ الكوكب، وبدأ العمل بالفعل الترشح للعديد من الجوائز هذا العام.

وكان فيلم Don't Look Up قد ازاح من الصدارة الموسم الثاني من مسلسل Emily in Paris، والذى من تصدر قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر بعد طرحه بـ 24 ساعه فقط، وذلك عبر منصة نتفلكس ، الا ان بطرح الاول تراجع المسلسل Emily in Paris

مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس.

ظهرت في الصور بطلة المسلسل ليلي كولينز، ومحاولتها للانغماس في الحياة الباريسية بعد حصولها على وظيفة مهمة في مجال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.