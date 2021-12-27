منة عرفة: أنا مش بتحضن ولا بتباس

«أنا مش بتحضن ولا بتباس».. رد جرئ من منة عرفة على المذيع نزار الفارس حلت الفنانة منة عرفة، بصحبة زوجها ضيوف المذيع العراقي نزار الفارس. وأجابت منة عرفة، على سؤال نزار الفارس “ليه تجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟”، لترد قائلة: “أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقا عندي راجل ابقة مسئولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كدا فعنده الخبرة دي بيعرف يتعامل مع الست ازاي.

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