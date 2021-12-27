غدًا.. أكاديمية الفنون تقيم ندوة لأبطال مسلسل ”وادي الجن”

تقيم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ندوة تستضيف فيه أبطال مسلسل "وادى الجن" والتي تقام تحت عنوان "دور المؤثرات البصرية في الدراما التليفزيونية لمسلسلات الخيال العلمى".

وتقام الندوة غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بحضور عدد من صناع المسلسل منهم، الفنانة بشرى، المخرج حسام الجوهرى، أشرف جابر مدير التصوير، وآخرين، والمن المقرر حضور عدد كبير من طلاب الأكاديمية.

مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى.

ويتناول هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.