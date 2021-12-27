إصابة عبير صبرى وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة عبير صبري عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام. ونشرت صوره برفقة زوجها وعلقت قائلة: " كورونا ايجابي انا وزوجي .. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا .. ادعولنا ربنا يشفينا ". وشاركت عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة. مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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