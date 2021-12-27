إسعاد يونس تنشر صورة من كواليس صلح بهاء سلطان ونصر محروس قبل...

شاركت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة من كواليس صلح الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، للترويج لحلقة الليلة من برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة dmc، والتي يظهر بها الثنائى، اليوم الإثنين، لإتمام الصلح الذي تبنته إسعاد يونس من البداية منذ عام تقريبا، وعلقت علي الصور: "لحظة تصالح نصر محروس و بهاء سلطان وأغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة".

من ناحية أخري طرح نصر محروس - فى وقت سابق - برومو تشويقيا لألبوم بهاء سلطان، والمقرر طرح 3 أغنيات منه الليلة، تزامنا مع عرض حلقة الصلح بينهما في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة Dmc.

ومن المقرر طرح الـ3 أغنيات، وهي: تعالى أدلعك، ليالى طويلة، عاملين الصح، ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، تزامنا مع بدء عرض حلقة الصلح بينهما في برنامج "صاحبة السعادة".

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".