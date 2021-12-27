إيرادات فيلم سبايدر مان تتخطى مليار دولار على مستوى العالم

حالف الحظ بيتر باركر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فرغم المنافَسة القوية من فيلمي ماتريكس وسينج الجديدة، وتصاعد القلق بشأن المتحور أوميكرون، ظل فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" في المركز الأول وتجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار على مستوى العالم.

ووفقًا لتقديرات الإستوديو، فقد أضاف "سبايدر مان إلى إيراداته"، أمس الأحد، 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمئة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

وحقق الفيلم، الذي أنتجته شركتا سوني ومارفل، 467 مليون دولار في دور السينما في أمريكا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم "شانج شي وأسطورة الخواتم العشرة"، الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.

وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقا خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد "سبايدر مان" 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.

وهذا هو أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم "ستار وورز" في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، من دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.

وكان فيلم "سبايدرمان: نو واي هوم" (سبايدر مان: لا سبيل للعودة) نجح في تحقيق 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبهذا، يكون الفيلم قد سجل رقمًا قياسيًّا خلال جائحة فيروس كورونا، واحتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد "أوميكرون".

وفي جميع أنحاء العالم، حقق الفيلم 334.2 مليون دولار إضافية مطلع هذا الأسبوع، بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقًا لتقديرات شركة "سوني" الموزعة للفيلم.

ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام "سبايدر مان" الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم النسختين السابقتين.

وقال توم روثمان، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موشن بيكتشر" المملوكة لـ"سوني بيكتشرز إنترتينمنت"، في بيان: إن "الإيرادات التاريخية في بداية عرض سبايدر مان خلال عطلة نهاية الأسبوع (مطلع هذا الأسبوع) بجميع أنحاء العالم، وفي ظل العديد من التحديات، تؤكد مجددًا مدى التأثير الثقافي الذي لا مثيل له الذي يمكن أن تحدثه الأفلام التي تعرض حصريًّا في دور العرض السينمائي".