ننشر مواعيد عرض حكاية تاج راسنا بابا من مسلسل نصيبي وقسمتك

يُعرض حاليًا حكاية تاج راسنا بابا من بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي وبسمة داوود وغيرهم نخبة من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.
تعرض حكاية تاج راسنا بابا من السبت للأربعاء على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً وعلى ON دراما في تمام العاشرة مساءً.
وانطلق عرض الموسم الرابع من مسلسل “نصيبى وقسمتك” في نوفمبر الماضي على قناة ON، وذلك بعرض الحكاية الأولى التي تحمل اسم "النظارة البيضا" بطولة أمير عزمى، كارولين عزمى، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، بسنت النبراوي، وسماء إبراهيم وإخراج عصام نصار.
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