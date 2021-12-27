نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مصممة الملابس والديكور الفنانة نعيمة عجمى، عبقرية فن الجمال في مسرح الدولة التي غيبها الموت اليوم الاثنين 27 ديسمبر الجاري.
وقالت وزيرة الثقافة ان الراحلة تعد احدي المبدعات في جماليات فنون المسرح وقدمت العديد من الابداعات البصرية في مسارح الدولة من تصميم الملابس والديكورات وتميزت بحس فنى مبتكر.
واضافت ان تصميماتها مثلت ابداع موازى عبر بوعى عن طابع الكثير من العروض وساهمت فى نجاحها، ووجهت العزاء لاسرتها واصدقائها وتلاميذها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته.
يذكر ان نعيمة عجمى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة قسم الديكور وعملت فى بدايتها بمسرح الطليعة، قامت بتصميم الملابس للعديد من العروض الهامة والشهيرة ووصل عدد مشاركتها بالمسرحيات إلى 80 عمل فني.
وتميزت باستخدام التصميمات التي تدل على الزمان والمكان والظروف المناسبة لكل شخصية، نالت العديد من التكريمات وشهادات التقدير منها الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح عام 2014، المهرجان العربي للمسرح وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الثقافة تنعي نعيمة عجمي.. احدي المبدعات في جماليات فنون المسرح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.