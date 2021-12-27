وزيرة الثقافة تنعي نعيمة عجمي.. احدي المبدعات في جماليات فنون المسرح

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مصممة الملابس والديكور الفنانة نعيمة عجمى، عبقرية فن الجمال في مسرح الدولة التي غيبها الموت اليوم الاثنين 27 ديسمبر الجاري.

وقالت وزيرة الثقافة ان الراحلة تعد احدي المبدعات في جماليات فنون المسرح وقدمت العديد من الابداعات البصرية في مسارح الدولة من تصميم الملابس والديكورات وتميزت بحس فنى مبتكر.

واضافت ان تصميماتها مثلت ابداع موازى عبر بوعى عن طابع الكثير من العروض وساهمت فى نجاحها، ووجهت العزاء لاسرتها واصدقائها وتلاميذها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر ان نعيمة عجمى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة قسم الديكور وعملت فى بدايتها بمسرح الطليعة، قامت بتصميم الملابس للعديد من العروض الهامة والشهيرة ووصل عدد مشاركتها بالمسرحيات إلى 80 عمل فني.

وتميزت باستخدام التصميمات التي تدل على الزمان والمكان والظروف المناسبة لكل شخصية، نالت العديد من التكريمات وشهادات التقدير منها الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح عام 2014، المهرجان العربي للمسرح وغيرها.