غداً.. العرض الخاص لفيلم الكاهن بإحدى السينمات الكبرى

يحتفل صناع فيلم "الكاهن"، غداً الثلاثاء 27 ديسمبر، بالعرض الخاص للعمل وذلك بإحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر. وينتمي الفيلم لنوعية الساسبينس بطولة النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وهو انتاج مصري سعودي فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات. وتجسد درة خلال فيلم "الكاهن" شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعاني من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم. وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيان لاطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة انسانية تعصف بحياتهم الشخصية وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم. فيلم "الكاهن"، من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير

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