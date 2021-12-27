لأول مرة.. كيم كاردشيان فى صور الكريسماس مع العائلة بدون كانى ويست

صورة احتفالات الكريسماس الجديدة لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان كانت هى الصورة الأهم خلال الفترة الحالية فى سلسلة الأخبار المتعلقة بها، فبعدما كانت دائمة الظهور فى صور الاحتفالات وسط عائلتها المكونة من زوجها السابق كانى ويست، وأبنائهما، إضافة إلى صور الاحتفالات مع شقيقاتها ووالدتهم، اختفى أحد أفراد العائلة هذا العام، وهو مغنى الراب كانى ويست، بعد انفصاله عن كيم.

وبينما كانت تحرص كيم كاردشيان، على التقاط الصور مع شقيقاتها ووالدتها فى مثل هذه الاحتفالات السعيدة، فقد أصبح زوجها السابق وأبنائهما جزءًا أساسيًا أيضًا من هذا المشهد الاحتفالى، وذلك على مدار 7 سنوات، إلا أن المشهد اختلف تمامًا بعد الانفصال لتقتصر صور الكريسماس هذا العام على كيم كاردشيان وأبنائها الأربعة نورث وسانت وشيكاغو وسالم، إضافة إلى لقطات عائلية أخرى مع شقيقاتها وأبنائهم ووالدتهم.

وخضعت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بصحبة والدتها كريس جينر، وشقيقتها كلوي كاردشيان، وأبنائهما، وظهروا جميعًا بنفس الملابس باللون البنى من مجموعة "كيم" الأخيرة، وذلك خلال احتفالهم باعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

وكانت كريس جينر، حرصت على الاحتفال بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر موقع انستجرام، بعدة صور تجمعها مع بناتها كل من نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان وشقيقتها كلوي كاردشيان، وكورتني كاردشيان، في مرحلة طفولتهن.