أسرار النجوم: نافست ميرفت أمين.. أشهر فنانة مصرية سحرت الجميع بجمالها الفائق أختارت شقيق رشدي أباظة فتزوجته وأعتزلت الفن فوراً .. من تتوقع أن تكون ؟.. اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - كانت الفنانة المعتزلة حياة قنديل واحدة من نجمات السبعينات التي تمتعت بالقبول ولاقت استحسان المشاهد بجمالها ورقة ملامحها، وكانت هي المنافسة للفنانة ميرفت أمين.

حياة التي قدمت عدد من الأفلام لم تجذبها النجومية طويلًا، فتزوجت في الثمانينات من فكري أباظة، شقيق الفنان رشدي أباظة، واعتزلت التمثيل بشكل نهائي.

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حياة أنجبت ابنتها الشيماء، وقالت إن ابنتها أصبحت تشغل كل وقتها ولا مكان لديها لشيء آخر.

من حياة قنديل :

ممثلة مصرية، اسمها الكامل (حياة محمد قنديل)، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1951، وحصلت على شهادة الدبلوم في التجارة في عام 1968، ولم تستكمل تعليمها، واتجهت للعمل الفني، وقدمت أكثر من 30 فيلم للسينما المصرية، منها: (السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، امبراطورية ميم، حتى آخر العمر). اعتزلت العمل الفني تمامًا منذ بداية الثمانينات بعد زواجها من الفنان فكري أباظة.