اليوم.. سلمان خان يحتفل بميلاده الـ 56

علاقته سلمان بالأطفال معرفة فهم يعشقونه تمامًا ويحاولون محاكاة سلوكياته، وبمناسبة عيد ميلاده السادس والخمسين ، تحدثت "هندوستان تايمز" إلى ثلاثة من زملائه الشباب آنذاك حول كيف كان العمل مع "عمهم سلمان":
لقد مررت بأفضل تجربة في حياتي مع عم سلمان، كنت في الفيلم محاطًا باستمرار بسلمان خان وجوفيندا وديفيد داوان ، وهم أساطير.
عم سلمان شخص مبتهج دائما و إيجابي جدا، كل الخطوط الدرامية الجيدة في الفيلم كانت بسببه، واستمرة العلاقة عندما أخذني إلى منزله في مزرعته ، وعرّفني على أبناء أخيه وأصبحنا أصدقاء. لقد عامل عائلتي مثل عائلته كما جعلني أجلس على كرسيه أثناء تصوير فيلمنا ، وأخذني في شوارع مومباي إلى متجر للألعاب واشترى لي الدراجة التي أقودها.
أما هارشالي مالهوترا (لعبت دور موني في Bajrangi Bhaijaan ، 2015) قالت: "لقد كانت تجربة جيدة للعمل مع عم سلمان ، لقد استمتعنا كثيرًا، لا أتذكر المرة الأولى التي قابلته فيها ولكني أتذكر أنني أخبرته "أريد أن أصبح نجما مثلك" في اجتماعنا الأول".
وأضافت "اعتاد أن يعطيني الكثير من الهدايا، وقدم الكثير من النصائح واعتدنا جميعًا على الاستمرار في الضحك لأنه يظل مضحكا، كان يأخذني للعب تنس الطاولة وركوب الدراجات الرباعية، الآن هو مشغول جدًا ، لذا لا يمكنني التحدث إليه كثيرًا. أود بالتأكيد العمل معه مرة أخرى".
أتذكر أنني استمتعت كثيرًا عندما لعبت معه بعض المشاهد في الفيلم، حيث لعبت دور Anjali الصغيرة ولعب لقد كان دائمًا لطيفًا وممتعًا للغاية.، لقد استمتعت كثيرًا. كانت طاقته عظيمة بكل بساطة، لقد أتيحت لي الفرصة للعمل معه لفترة وجيزة مرة أخرى ، في Har Dil Jo Pyaar Karega ، لكني لم أقابله شخصيًا منذ ذلك الحين.
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