عبير صبري تعلن إصابتها وزوجها بفيروس كورونا وتطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة عبير صبري إصابتها وزوجها بفيروس كورونا.

ونشرت عبير صبري عبر حسابها على “إنستجرام” صورتها مع زوجها وكتبت كاشفة عن إصابتهما بفيروس كورونا وطلبت من الجمهور الدعاء لهما.

وقالت عبير صبري: “كورونا إيجابي أنا وزوجي .. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض ..ادعولنا ربنا يشفينا”.

يذكر أن عبير أعلنت مؤخرًا عن مشاركتها في مسلسل “يوتيرن” بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وشاركت عبير صبري، رمضان الماضي، في مسلسل “موسى”، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، منذر رياحنة، ضياء عبد الخالق، عارفة عبد الرسول وأسماء جلال.

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