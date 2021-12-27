أسرار النجوم: تفاصيل جديدة و مثيرة : هل لدى إيمي ودنيا سمير غانم أخوة من زوجة أبيهم الثانية والثالثة؟

الرياض - محمد الاطلسي - كثير هي الاخبار ووالتقارير وايضا المقابلات التلفزيونية التي تحدثت عن قصة الحب التي جمعت بين الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكيف أنها توجت بالزواج الذي استمر37 عاما حتى توفيا في العام نفسه وفصل بين وفاتهم أقل من 3 أشهر.

بدئت القصة خلال عرضهم مسرحية “أهلا يا دكنور” عام 1981 فكان يقدماها سوياً لمدة 4 سنوات، تبادلا خلالهما عبارات قررت دلال عبد العزيز أن تتقرب من سمير غانم وعزمت على الزواج منه رغم أنه يكبرها بأكثر من 20 سنة، كما أنه يمتلك الكثير من المعجبات مما جعله لا يفكر في الزواج ولا يتحمل مسؤولية.

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إلا أن دلا عبد العزيز لم تيأس وظلت خلف سمير غانم وأخبرته أنها ستتزوجه وظن أنها تمازحه، وعندما وجد الاهتمام منها اخبرها بأنه “مش بتاع جواز”، وللكن حبها له كان أكبر وبالفعل نجحت في الزواج منه.

معلومات عن زوجة سمير غانم الثانية والثالثة :

وما لا يعرفه الكثير أن سمير كان كان متزوج مرتين قبل زواجه من دلال عبد العزيز، الأولى من امرأة غير معروفة واستمر زواجهم شهور قليلة، والثانية تزوجها قبل الزواج من دلال بعدة سنوات، لتكون دلال الزوجة الثالثة له.

وصرح بذلك سمير غانم بنفسه في أحد البرامج التلفزيونية، حيث قال إنه تزوج من امرأة صومالية، كانت من معجبيه بشده وتحضر جميع مسرحياته، وكان حينها مازال في بداية مشواره الفني ولم يكن مشهور.

وتزوجها واستمر زواجهم لمدة عام أو أقل وبسبب اختلاف الطباع بينهم وعدم اقتراب وجهات النظر والطباع قررا الانفصال.

ولم ينجب سمير غانم من هذه السيدة أي أبناء، فهو ليس لديه سوى بنتين دنيا وأمل أو كما اشتهرت فنيا باسم إيمي.