5 يناير.. عرض فيلم ”الجريمة” بدور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي

قررت الشركة المنتجة لفيلم «الجريمة»، طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي يوم 5 يناير المقبل ليدخل الفيلم ضمن منافسات أفلام موسم رأس السنة.
فيلم «الجريمة»، بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وسيد رجب ورياض الخولي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.
تدور أحداث العمل عن فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.
فيلم «الجريمة» من إخراج وتأليف شريف عرفة، ويعد التعاون الثاني على التوالي بينه وبين منة شلبي، إذ كان الأول في «الإنس والنمس» مع هنيدي، كما يعد التعاون الرابع له مع أحمد عز، إذ قدما الثنائي مع منه شلبى من قبل فى «بدل فاقد» و«الممر».
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