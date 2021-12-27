شاهد.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بإطلالة كاجول مما أثار إعجاب متابعيها.

وكانت هاندا أرتشيل تصدّرت غلاف مجلة “ان ستايل” بنسختها التركية، وعُقد لقاء معها وتحدثت عن المرأة والعنف والبيئة والأزياء، وعن العلاقة التي تربطها بالممثل كرم بورسين.

وأظهرت هاندا جانبًا من شخصيتها وهي الاهتمام بالبيئة والاستدامة حيث قالت:. «أحرص على عدم استخدام البلاستيك إلا إذا اضطررت لذلك، وعدم إهدار المياه غير الضرورية، وشراء منتجات قابلة لإعادة التدوير، وفي الوقت نفسه أفصل القمامة في منزلي عن الورق والزجاج والبلاستيك، وأجمع القمامة التي أراها عندما أكون في الإجازة أو في الغابة».

من ناحية أخرى، كان لـ “هاندا” لقاء صحفي قصير مع الصحفيين أثناء خروجها من الشركة التي تدير أعمالها تحدثت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل عن ممارستها العلاقة الحميمية مع كرم بورسين.

وقالت هاندا، فى تصريحاتها ردًا على سؤال أحد الصحفيين بعد أن سألها عن حقيقة إقامتها علاقة حميمية مع كريم بورسين، وهو ما عرضها لصدمة من السؤال قائله: «لا لم يحدث ذلك على الإطلاق إن طاقتنا وانسجامنا مستمران».