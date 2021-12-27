المسرح القومي يقدم مسرحية عبد الحميد جودة السحار مأخوذًا عن روايتين”الحفيد وأم...

يقدم المسرح القومي في الفترة المقبلة عرضًا مسرحيًا مأخوذًا عن روايتين للأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار وهما (الحفيد وأم العروسة ) اللتان قدما من قبل في السينما وأخرجهما المخرج الكبير الراحل عاطف سالم، والمسرحية يقدمها المخرج محمد يوسف المنصور الذي كانت آخر أعماله رواية " أفراح القبة " التي قدمها أيضا علي المسرح ونال بها الكثير من الجوائز .

المسرحية الجديدة يقوم ببطولتها الفنانة الاستعراضية لوسي بمشاركة كل من الفنان أحمد سلامة، والفنانة نورهان ويجري حاليا بروفاتها علي المسرح القومي لتعرض قريبًا بعد انتهاء عرض مسرحية "في انتظار بابا" علي المسرح القومي.

فيلم "أم العروسة" يحكي قصة (حسين) رب أسرة مصرية كبيرة ، يعاني من مشاكل تدبير تكاليف زيجة ابنته الكبرى ، فيقرر اختلاس مبلغ من عهدته المالية في الشركة التي يعمل بها بنية رده فيما بعد، وفي إطار ذلك يتعرض الفلم للحياة الاجتماعية للأسرة المصرية في ذلك الوقت.

أما في فيلم الحفيد فقد تناول أحداث جديدة حول أسرة تتكون من سبعة أبناء، ويناقش العمل مشاكل كل ابن منهم، مثل نبيلة والتي يرفض زوجها اﻹنجاب ويهددها بالانفصال عندما يعلم بحملها، وكذلك مشاكل طلاب الجامعة ما بين الطموح والحب، ويستعرض الفيلم الصعوبات التي يلاقيها الأهل في تحمل أعباء أولادهم .