مروة ناجي تحيي حفلًا غنائيًا في موسم الرياض

أحيت المطربة مروة ناجى، حفلًا بمنطقة «ذا جروفز»، بموسم الرياض 2021.

قدمت مروة ناجي في الجزء الثاني من الحفل مجموعة من أجمل الأغاني الطربية لعملاقة الطرب العربي مثل أم كلثوم وفيروز وفايزة أحمد، منها «مصر عادت» كلمات والحان الأخوين رحباني، و«أما براوة» الحان محمد الموجي، و«لما لقيتكم» الحان مصطفى العسال، و«حلوة يا بلدي» ألحان جيف بارنول، وفي يوم وليلة الحان موسيقار الأجيال محمد عبد الواهاب.

وطرحت مروة ناجي مؤخرًا كليب أحدث أغانيها «كيدهن عظيم»، عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

"كيدهن عظيم" من كلمات محمود القباني وألحان محمد صبري وتوزيع جمال فتحي ومن إخراج محمد عواد.

من جهة أخرى، انتهت مروة ناجي من عرض مسرحية «ألمظ وسي عبده» بمحافظة الإسكندرية، والتي استمر عرضها 15 ليلة متتالية على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

مازن، بالمشاركة الصوتية والسينمائية لـ«سيدة المسرح العربي» الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوي.‏