لُقب والدها بـ”سفينة الألحان” وخادمتها عثرت على جثتها.. تفاصيل وفاة فنانة سعودية شابة بالقاهرة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى أريج، تبلغ من العمر 24 عاما، وابنة لملحن سعودي شهير.

وصدم الوسط الفني السعودي بخبر وفاة المطربة الشابة أريج عبد الله محمد، ابنة الملحن السعودي الراحل عبد الله محمد.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الجمهور السعودي عن حزنه لوفاة أريج، خاصة بعد رحيلها عن دنيانا وحيدة دون أن يشعر بها أحد.

تفاصيل الواقعة

وفي تفاصيل القصة توفيت أريج خلال تواجدها في القاهرة، حيث تسكن في منطقة التجمع الخامس، وعثرت عليها خادمتها متوفاة في شقتها، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي توجهت سريعا للكشف عن تفاصيل وفاتها وإن كان بها شبهة جنائية.

تقرير الطب الشرعي

وبعد إجراء الفحص والمعاينة، جاء تقرير الطبيب الشرعي بأن الوفاة كانت طبيعية نتيجة لجلطة في الرئة، وتبين أن أريج كانت تعاني من أزمة صحية وتواجدت في المستشفى قبلها بأيام وخرجت بعد تحسن حالتها الصحية.

وأريج هي ابنة الملحن عبد الله محمد الذي لقب بـ”سفينة الألحان” لتعاونه مع عدد كبير من المطربين، كان أو ظهور لها كمطربة في حفل بالسفارة الفرنسية في جدة، وحملت أول أغنية لها اسم “مساء الحب” كلمات الشاعر المعنى وألحان الأمير سعود بن عبد المجيد، كما شاركت في مهرجان الإسكندرية عن طريق جمعية الثقافة والفنون.

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